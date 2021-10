Οι στρατιώτες στη Βόρεια Κορέα έκαναν επίδειξη δύναμης, παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν καθώς επίσης και της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Στα πλάνα από τις επιδείξεις απεικονίζονται οι στρατιώτες να σπάνε τσιμεντόλιθους και να κομματιάζουν τούβλα με γυμνά χέρια.

Τα πλάνα της επίδειξης προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση της χώρας την Τρίτη (13/10), σύμφωνα με τον αναλυτή για τα θέματα της Βόρειας Κορέας Martyn Williams, αναφέρει η Telegraph. Στο βίντεο που δημοσίευσε ο αναλυτής στο Twitter φαίνονται οι στρατιώτες να σπάνε τούβλα με τα χέρια, ενώ ένας τα κομματιάζει χτυπώντας τα με το κεφάλι του. Επίσης, στρατιώτες σπάνε έναν τσιμεντόλιθο που είναι τοποθετημένος στο στέρνο συναδέλφου τους με βαριοπούλα.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd