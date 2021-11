Μπιλ Γκέιτς: Φτιάχνει φάρμα στην Τουρκία για την κλιματική αλλαγή, αλλά χρησιμοποιεί το πιο ρυπογόνο γιοτ στον κόσμο

Ο Μπιλ Γκέιτς αναζητά αγροτική γη για να βοηθήσει στη διάσωση του περιβάλλοντος εν μέσω κλιματικής κρίσης, αλλά επιθεωρεί τις εκτάσεις που θέλει να αγοράσει με μια από τις πιο ρυπογόνες μορφές μεταφοράς στον κόσμο: τα ιδιωτικά του γιοτ. Τόσο ο Μπέζος όσο και ο Γκέιτς φέρονται να μένουν σε πανάκριβα γιοτ, καθένα από τα οποία εκπέμπει 7.020 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ή 19 τόνους την ημέρα.

Την παραμονή της εμφάνισής του στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος παρήγγειλε δύο πολυτελή σούπερ γιοτ για ένα πολυτελές ταξίδι κατά μήκος της τουρκικής ακτής, ώστε να γιορτάσει τα γενέθλιά του και να «ψωνίσει» εκατοντάδες στρέμματα αγροτικής γης», με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης βιώσιμης φάρμας στην Τουρκία» για το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, τη φιλανθρωπική οργάνωση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διευθύνει με την πρώην σύζυγό του.

Ο Γκέιτς, ο οποίος έκλεισε τα 66 του την Πέμπτη σε ένα παραλιακό πάρτι στο οποίο συμμετείχε ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, υποσχέθηκε 315 εκατομμύρια δολάρια στη διάσκεψη COP26 του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκώβη την Τρίτη για να βοηθήσει τους αγρότες να αναπτύξουν καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. «Εάν οι μικροκαλλιεργητές δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, θα χάσουμε την παγκόσμια μάχη ενάντια στην πείνα και τη φτώχεια» , έγραψε στο Twitter την Τρίτη.

Unless smallholder farmers can adapt to climate change, we will lose the global battle against hunger and poverty. @AIMforClimate is rising to the challenge and supporting major investments in @CGIAR to power agricultural innovation. https://t.co/ujvrDLo9EW