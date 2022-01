Νόβακ Τζόκοβιτς: Απελάθηκε από την Αυστραλία και πηγαίνει για διακοπές στο Ντουμπάι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε από την Αυστραλία αφού έχασε μια τελευταία δικαστική προσπάθεια να παραμείνει στη χώρα. Οι δικαστές απέρριψαν την αμφισβήτηση του ανεμβολίαστου αστέρα του τένις αφού η κυβέρνηση ακύρωσε τη βίζα του για λόγους «υγείας και καλής τάξης». Ο Τζόκοβιτς είπε ότι είναι «εξαιρετικά απογοητευμένος» αλλά αποδέχτηκε την απόφαση. Έφυγε με πτήση για Ντουμπάι.Σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορίας 10 ημερών, στην οποία ο Σέρβος πάλεψε για να μείνει για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open.

«Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη δήλωση για να αναφερθώ στα αποτελέσματα της σημερινής ακρόασης του Δικαστηρίου. Τώρα θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω, προτού κάνω περαιτέρω σχόλια πέρα από αυτό. Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος με την απόφαση του Δικαστηρίου να απορρίψει την αίτησή μου για δικαστικό έλεγχο της απόφασης του Υπουργού να ακυρώσει τη βίζα μου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορώ να μείνω στην Αυστραλία και να συμμετάσχω στο Αυστραλιανό open.

Σέβομαι την απόφαση του Δικαστηρίου και θα συνεργαστώ με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την αναχώρησή μου από τη χώρα. Νιώθω άβολα που τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ελπίζω ότι όλοι τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι και το τουρνουά που τόσο αγαπώ.Θα ήθελα να ευχηθώ στους παίκτες, τους υπεύθυνους του τουρνουά, το προσωπικό, τους εθελοντές και τους φιλάθλους ό,τι καλύτερο για το τουρνουά.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους, την ομάδα, τους υποστηρικτές, τους οπαδούς και τους Σέρβους συμπατριώτες μου για τη συνεχή υποστήριξή σας. Υπήρξατε όλοι μια μεγάλη πηγή δύναμης για μένα».

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε με πτήση της Emirates για το Ντουμπάι στις 13:30 ώρα Ελλάδας (22:30 ώρα Αυστραλίας), αφού έχασε τη μάχη για να παραμείνει στην Αυστραλία για να αγωνιστεί στο Open Βέβαια παραμένει ακόμα άγνωστο αν θα παραμείνει εκεί ή θα επιστρέψει στην Σερβία. Πάντως, στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι θέλει να ξεκουραστεί.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW