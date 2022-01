Νόβακ Τζόκοβιτς: Πρώτη του στάση το Ντουμπάι μετά την απέλαση από την Αυστραλία

Μετά τον κυκεώνα του στη «Land Down Under», o Νόβακ Τζόκοβιτς προσγειώθηκε σήμερα (Δευτέρα, 17/1) με τη συνοδεία του στο αεροδρόμιο του Dubai. Εκεί τον περίμενε γλυκόπικρη άφιξη, αφού η ένθερμη υποδοχή των οπαδών ακολουθήθηκε από την επιβεβαίωση πως η αυστραλιανή κυβέρνηση του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα για τρία χρόνια μετά την ακύρωση της βίζας του, σύμφωνα με άρθρο της Daily Mail.

Από την άλλη, ο νούμερο ένα τενίστας στον κόσμο είχε μία οδύσσεια σχεδόν δύο εβδομάδων όταν την Τετάρτη (5/1), η βίζα του ακυρώθηκε κατά την άφιξή του στη Μελβούρνη για τη συμμετοχή του στο Αυστραλιανό Open. Ο Νόλε περιορίστηκε από τις αρχές της Αυστραλίας στο Park Hotel υπό τους βρυχηθμούς πλήθους υποστηρικτών που επικαλούνταν άδικη μεταχείριση και μίας πολιτικής ηγεσίας που δεν ήθελε να δώσει «ούτε μία ίντσα».

Αφού η ακύρωση της βίζας του κρίθηκε αβάσιμη, ο Νόλε αναμενόταν να αγωνιστεί κανονικά, αλλά όχι προτού ο υπουργός μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χωκ, ακυρώσει την κάρτα του για δεύτερη φορά, επικαλούμενος τη δημόσια υγεία και την κοινωνική τάξη. Οι δικηγόροι του τενίστα άσκησαν άμεσα έφεση στην απόφαση, η οποία για κακή του τύχη απορρίφθηκε μόλις την Κυριακή (16/1). Άρον άρον, ο παγκοσμίου βεληνεκούς αθλητής απομακρύνθηκε από τη χώρα και προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταξύ υποστήριξης και κατακραυγής, σε έναν διάλογο που κάνει το γύρο της υφηλίου.

Credit where it’s due… nice of him to pose for selfies with fans. Can’t imagine many deportees would be in the frame of mind for a photo. #AusOpen https://t.co/Z6OQZuQLob