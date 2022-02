Η αυριανή επίσκεψη Ερντογάν στο Κίεβο αποδεικνύει ότι η Άγκυρα συνεχίζει να παίζει ρόλο περιφερειακού παίχτη στην περιοχή. Μάλιστα η Τουρκία θέλει να εμφανίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «διαμεσολαβητή» μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, ενώ σημειώνεται πως ο Τούρκος Πρόεδρος είχε προσφερθεί να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του ώστε να εκτονώσει την ένταση στα σύνορα της Ουκρανίας. Η Άγκυρα μάλιστα έχει προχωρήσει στην προμήθεια στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί από τη Μόσχα πως υποδαυλίζει το μιλιταριστικό αίσθημα στην Ουκρανία.

Τη χώρα επισκέφτηκε τη Δευτέρα και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, που εστίασε σε συναντήσεις με τους ομογενείς στην Μαριούπολη, ενώ είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, προσφέροντας τη διαβεβαίωσή του πως η Ελλάδα, συντασσόμενη με τη Δύση, υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του.

Την ώρα πάντως που ο Τούρκος Πρόεδρος εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, επιμένει να βλέπει εχθρούς στη Δύση. Ο Ταγίπ Ερντογάν εκτόξευσε πρωτοφανείς κατηγορίες για "διπλωματικές μαχαιριές" και απόπειρα δημιουργίας χάους με την αποστολή τρομοκρατών στην Τουρκία. «Με διπλωματικές μαχαιριές, με χατζάρες, με ανοιχτά και κρυφά παιχνίδια, επιχείρησαν να δημιουργήσουν χάος στη χώρα. Προσπάθησαν να γονατίσουν τη χώρα μας στέλνοντας όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις, το ΡΚΚ, τους γκιουλενιστές και το ISIS», είπε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου που έβαλε στο στόχαστρο τη Λευκωσία, λέγοντας πως «η παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο είναι ο βασικός παράγοντας που απαντά στις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων για την ασφάλεια τους». Παράλληλα η Τουρκία εξακολουθεί να τραβάει το σχοινί στις σχέσεις της με τη Δύση, με τον πρόεδρο της αμυντικής βιομηχανίας και στενό συνεργάτη του Ερντογάν, Ισμαϊλ Ντεμίρ να προαναγγέλλει την παραγγελία και δεύτερης συστοιχίας ρωσικών S-400 και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών να απαντά πως «περαιτέρω αγορές ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόσθετες κυρώσεις».

Για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ενημέρωσε τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ο Νίκος Δένδιας, εστιάζοντας τόσο στο ταξίδι του στην Ουκρανία, όσο και στις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στην συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ στο ενεργειακό πεδίο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μέσω του EuroAsia Interconnector, έργο που έχει ήδη λάβει την χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 657 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Από την πλευρά του ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που πάντως έχει απορρίψει το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, είχε χθες συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη. Ο κ. Πάιατ σε μήνυμά του στο twitter συνεχάρη την κυβέρνηση για την προώθηση μια θετικής οικονομικής ατζέντας με τα δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Μέση Ανατολή, ενώ αναφέρθηκαν και στο επικείμενο ταξίδι του κ. Φραγκογιάννη στην Καλιφόρνια τον προσεχή Μάρτιο, όπου αναμένεται να συζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Great meeting w/@CFragoyiannis. We applaud the Mitsotakis govt’s tireless efforts to promote a positive economic agenda w/Western Balkans, Turkey & the Mid East. His upcoming visit to California will be a fantastic opportunity to further strengthen 🇺🇸🇬🇷 trade and investment ties. pic.twitter.com/ZUA2ZA62DH