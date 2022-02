Ιράν: Αποκεφάλισε τη σύζυγό του περιφερόταν με το κεφάλι κι έβγαζε selfie

Αποτροπιασμό προκάλεσε η ειδεχθής δολοφονία γυναίκας από τον σύζυγό της στο Ιράν. Ο δράστης αποκεφάλισε την 17χρονη γυναίκα εν ψυχρώ στη μέση πλατείας και στη συνέχεια περπάτησε με το κομμένο κεφάλι της στους δρόμους της πόλης.

Ενα περιστατικό γυναικοκτονίας που σόκαρε την ιρανική κοινωνία έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου. Άντρας στην πόλη Αβάζ του Ιράν, με τη βοήθεια του αδερφού του, έσυρε τη 17χρονη σύζυγό του σε κεντρική πλατεία και την αποκεφάλισε μπροστά σε πλήθος κόσμου. Στη συνέχεια, άρχισε να περπατάει επιδεικτικά στους δρόμους με το κομμένο κεφάλι της στο χέρι.

A 17yo female escaped her husband to Turkey. Husband brought her back to Iran and today, he with the help of his brother, decapitated her. The murderer later on paraded the city with her head in his hand. Islamic laws provide impunity or min jail for "honor killings!" #IranTruth pic.twitter.com/rkQZj0Mhex

Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο IranTrue, είχε δραπετεύσει στην Τουρκία για να γλυτώσει από τον σύζυγό της, ο οποίος όμως κατάφερε να την βρει και να τη φέρει πίσω στη χώρα, προτού τελέσει την πράξη του. Φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν το στυγερό έγκλημα, όπου φαίνεται ο άντρας με το κεφάλι της γυναίκας του στο ένα του χέρι και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στο άλλο.

Heartbreaking. Today in Iran; This man is holding his 17 yr old wife’s head after beheading her. She had fled to Turkey to be safe but was forced back.

In Iran, a father who beheaded his 14 yr old daughter got 8 yr prison but a woman who removed her hijab got 24 years.#LetUsTalk pic.twitter.com/NIsXm1hhRD