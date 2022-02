Κάθε ώρα που περνάει, και παρά τις όποιες προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά στην Ουκρανία! Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε χθες Πέμπτη τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να την εγκαταλείψουν άμεσα, λόγω του ενδεχομένου να γίνει ρωσική στρατιωτική εισβολή, προειδοποιώντας πως η κατάσταση μπορεί να «γίνει παλαβή πολύ γρήγορα».

«Οι αμερικανοί πολίτες πρέπει να φύγουν, πρέπει να φύγουν τώρα. Έχουμε μπροστά μας έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου», τόνισε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, αναφερόμενος στον ρωσικό στρατό.«Πρόκειται για πολύ διαφορετική κατάσταση και τα πράγματα μπορεί να γίνουν παλαβά πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο αρχηγός του κράτους είπε πως δεν θα ανέπτυσσε τον αμερικανικό στρατό στο πεδίο στην Ουκρανία, για να επιχειρήσει ή για να απομακρύνει Αμερικανούς, εάν γινόταν η υποτιθέμενη ρωσική εισβολή.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «παγκόσμιο πόλεμο. Αν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι άρχιζαν να ρίχνουν οι μεν στους δε, θα βρισκόμασταν σε πολύ διαφορετικό κόσμο», εξήγησε ο Τζο Μπάιντεν.

