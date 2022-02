Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες αναφορικά με το ουκρανικό ζήτημα, καθώς ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές ενέργειες για την αποτροπή μίας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όλες οι πλευρές δείχνουν να ετοιμάζονται για πόλεμο...

Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ουκρανία ενισχύονται συνεχώς οι ένοπλες δυνάμεις της, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ από διεθνή ΜΜΕ, εκπαιδεύονται στα όπλα μέχρι και... ηλικιωμένοι! Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του Sky News, όπου αποτυπώνεται η ηλικιωμένη Valentyna Konstantynovska να εκπαιδεύεται στα όπλα και την ίδια να δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί την οικογένεια, την πόλη και τη χώρα της αν οι Ρώσοι εισβάλλουν στην Ουκρανία.

Valentyna Konstantynovska says she wants to be ready to defend her family, city and country should Russian troops advance into Ukraine.



The country's special forces have been training citizens to use weapons.



