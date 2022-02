Βλαντίμιρ Πούτιν: Εβαλε τον Λαβρόφ να κάτσει πιο μακριά από τον Μακρόν - Το viral τραπέζι

Η viral φωτογραφία από την δια ζώσης συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία οι δύο ομόλογοι συνομιλούν από... μεγάλη απόσταση, φαίνεται πως θα επισκιαστεί από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Και αυτό διότι Πούτιν και Λαβρόφ μπορεί να έκατσαν στο ίδιο τραπέζι, αλλά η απόσταση που τους χώριζε ήταν ακόμα μεγαλύτερη από την πρώτη φωτογραφία, με αρκετούς να αναρωτιούνται πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνία ανάμεσά τους.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να συνεχίσει τον διάλογο με τη Δύση, παρά το γεγονός πως οι απαντήσεις που έχει λάβει η Μόσχα μέχρι στιγμής από τους Δυτικούς στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν θεωρούνται ικανοποιητικές για την ίδια. Σε συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα (14 Φεβρουαρίου) ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Λαβρόφ ανέφερε: «Οφείλω να πω ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να επιλυθούν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν». Πρόσθεσε ότι οι ευκαιρίες για διάλογο «δεν έχουν εξαντληθεί». Ο Λαβρόφ ανέφερε ακόμη στον Πούτιν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των στρατιωτικών κινδύνων, αλλά πρόσθεσε πως οι απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν ήταν ικανοποιητικές.

Macron's one thing – remarkable that Putin won't even let his own foreign minister get within 10 feet of him!



“His circle of contacts is getting smaller. It affects his mind. He used to see things in 360 degrees — now it’s more like 60.”https://t.co/Cp7Fdj020p pic.twitter.com/yDmnbS8PM8