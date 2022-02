Ποιος κρύβεται τελικά πίσω από το... αεροπλανοφόρο τραπέζι στο παλάτι του Βλαντίμιρ Πούτιν

Με το μέλλον της Ουκρανίας να παραμένει αβέβαιο, την παγκόσμια προσοχή να έχει στραφεί πάνω στις διαπραγματεύσεις με την Ρωσία, την κίνηση των στρατευμάτων και τις εκατέρωθεν απειλές, υπάρχει κάτι ακόμα που δεν πέρασε απαρατήρητο τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε φυσικά για το μακρύ τραπέζι του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο οποίο κάθισε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς.

Το τεράστιο λευκό οβάλ τραπέζι έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο, όταν οι χρήστες αντιλήφθηκαν πως ο Πούτιν έβαζε τους αρχηγούς κρατών να καθίσουν στη μία άκρη κι εκείνος έπαιρνε θέση στην άλλη. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες αστείες εικόνες στα social media ενώ ήρθε στην επιφάνεια και μια κόντρα σχετικά με τον κατασκευαστή του.

Putin-Francis long table memes: This one is best. pic.twitter.com/xUmTfI7vcJ