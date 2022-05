Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι αρρωστημένες αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ρωσίας έφεραν τον πόλεμο

Απαντώντας στην ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ μίλησε για «αρρωστημένες, αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» εκ μέρους της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, νωρίτερα σήμερα βγήκε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, μπροστά από τους στρατιώτες και τον πολεμικό εξοπλισμό της χώρας, για να δικαιολογήσει τις επιθετικές κινήσεις του στα εδάφη της Ουκρανίας και, φυσικά, για να πλέξει το εγκώμιο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μέσω ανακοίνωσης του Μιχαΐλο Ποντόλιακ, συμβούλου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μέλους της διπλωματικής αποστολής της Ουκρανίας που πραγματοποίησε συνομιλίες με την αντίστοιχη ρωσική, δίνεται απάντηση στα σχόλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Κανείς δεν σκόπευε να επιτεθεί στη Ρωσία, κανείς δεν είχε σχέδια να κινηθεί επιθετικά κατά της Κριμαίας, για τον πόλεμο στην Ουκρανία ευθύνονται οι «αρρωστημένες, αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» της Ρωσίας. Αναλυτικά, ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε τα εξής, αναφερόμενος στην ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ημέρα της Νίκης:

«Ας μιλήσουμε και πάλι. Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν σκόπευαν να επιτεθούν στη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν σκόπευε να επιτεθεί στην Κριμαία. Ο ρωσικός στρατός πεθαίνει, όχι υπερασπιζόμενος τη χώρα του, αλλά επιχειρώντας να καταλάβει μιαν άλλη. Δεν υπήρχαν λογικές αιτίες για αυτόν τον πόλεμο, εκτός από τις αρρωστημένες αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ρωσίας».

Η ανάρτηση του Μιχαΐλο Ποντόλιακ:

Let's talk again. NATO countries were not going to attack Russia. Ukraine did not plan to attack Crimea. The Russian military is dying, not defending their country, but trying to occupy another. There were no rational reasons for this war other than 🇷🇺 sick imperial ambitions.