Αμβλώσεις: Πώς θα παρακαμφθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ - Οι 13 πολιτείες με τους νόμους «ζόμπι» που θα απαγορεύσουν ακόμα και τα χάπια στο φαρμακείο

Τα δικαιώματα των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία επλήγησαν στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την απαγόρευση των αμβλώσεων. Γυρίζοντας τη χώρα 150 χρόνια πίσω, το ανώτατο νομοθετικό σώμα ανέτρεψε την απόφαση Roe εναντίον Wade αφού είχε προηγηθεί η τοποθέτηση δικαστών σε θέσεις «κλειδιά» από τον Ντόναλντ Τραμπ που είχε υποσχεθεί στους οπαδούς του πως θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις, πριν αποχωρήσει από την προεδρία.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ αφού υπάρχουν πολιτείες που έχουν περάσει νόμους «ζόμπι» οι οποίοι καταργούν τις αμβλώσεις. Με την απόφασή του το ανώτατο νομοθετικό σώμα τους δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουν μονομερώς, αφού ο νόμος Roe εναντίον Wade που πλέον αποτελεί παρελθόν, προέβλεπε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο σε όλη τη χώρα για να επιτρέπονται οι αμβλώσεις. Ηδη πολιτείες όπως το Μιζούρι και η Νότια Ντακότα είναι έτοιμες να καταργήσουν ακόμα και την πώληση των χαπιών για τη διακοπή της κύησης.

Ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει τη λήψη μέτρων μονομερώς για να αντικρούσει την απόφαση που δίνει τη δυνατότητα στις πολιτείες να καταργούν τις αμβλώσεις. «Σέβομαι» το Ανώτατο Δικαστήριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ, ωστόσο θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη για τη διεύρυνσή του, παρά το γεγονός ότι είναι μία απόφαση που δεν θέλει να πάρει.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μονομερή εκτελεστικά διατάγματα. Ομως η παράκαμψη του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είναι εύκολη υπόθεση... «Τίποτε δεν μπορεί να κλείσει την τρύπα που άφησε αυτή η απόφαση…Ο μόνος τρόπος είναι να αναληφθεί δράση από το Κονγκρέσο», ανέφερε η Πιέρ. «Σε σχέση με την διεύρυνση της σύνθεσης του δικαστηρίου, είναι κάτι με το οποίο ο πρόεδρος δεν συμφωνεί. Δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει», διευκρίνισε. Η εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι θα υπάρξουν προσφυγές για τα νέα πολιτειακά περιοριστικά μέτρα στην μετακίνηση γυναικών που θα επιδιώξουν να προχωρήσουν σε άμβλωση εκτός της πολιτείας στην οποία κατοικούν.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Guttmacher, ένα κέντρο ερευνών που αγωνίζεται για την πρόσβαση στην αντισύλληψη και τις αμβλώσεις σε όλον τον κόσμο, 13 πολιτείες έχουν ήδη περάσει νόμους «ζόμπι» που τους δίνουν την δυνατότητα να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι πολιτείες που αναμένεται να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις σύμφωνα με το Guttmacher είναι:

Ηγέτες χώρων και ακτιβιστές για το δικαίωμα στην άμβλωση περιέγραψαν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως «εξωφρενική» και «τρομακτική». Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έλαβαν χώρα στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Εδιμβούργο. «Μια από τις σκοτεινότερες μέρες για τα δικαιώματα των γυναικών στη διάρκεια της ζωής μου», δήλωσε η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζιον. Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε επίσης τα νέα «τρομακτικά», λέγοντας πως «καμία κυβέρνηση, πολιτικός ή άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να πει σε μια γυναίκα τί να κάνει με το σώμα της». «Η άμβλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε γυναίκα, και πρέπει να προστατευθεί», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου με τις γυναίκες εκείνες που οι ελευθερίες τους σήμερα αμφισβητούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως είναι «πραγματικά προβληματισμένος» μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και επισημαίνει πως πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών».

Really troubled by the decision of the US Supreme Court. It is a major step back in the fight for women’s rights.

Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει πως η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα.

Supreme Court decision on abortion sends dangerous message affecting the international community.

Rights that should be self-evident are challenged. Our duty is to stand against those bringing us back to the dark ages.

The right of every woman over her own body is non-negotiable.