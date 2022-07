Simpsons: Είχαν «προβλέψει» και τον καύσωνα στην Ευρώπη - Τι λένε οι θαυμαστές της σειράς

Η αγαπημένη οικογένεια του Σπρίνγκφιλντ, γνωστή σε όλους ως Simpsons, βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο λόγω των προφητικών ικανοτήτων της.Οι θαυμαστές της σειράς αστειεύονται ότι η κωμωδία κινουμένων σχεδίων «προέβλεψε» τον καύσωνα σε επίπεδα ρεκόρ που πλήττει αυτές τις μέρες το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ευρώπη.

Αρκετοί χρήστες του Twitter δημοσίευσαν απόσπασμα από το επεισόδιο της έκτης σεζόν «Bart of Darkness», στο οποίο ο Χανς Μόλεμαν βγαίνει από το σπίτι του και λέει γεια στον «Mr Sun», προτού αυτοπυρποληθεί στον καύσωνα. Άλλοι κοινοποίησαν στιγμιότυπα από το φινάλε της 13ης σεζόν «Poppa’s Got a Brand New Badge», το οποίο ξεκινά με έναν καύσωνα που πλήττει το Σπρίνγκφιλντ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται εν μέσω ακραίου καιρικού φαινομένου που έχει προκαλέσει τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ποτέ καταγραφεί και σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο έδειξε στις 19 Ιουλίου έως και 43 βαθμούς Κελσίου.