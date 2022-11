Ούτε 4 ημέρες δεν πέρασαν από την τελευταία επίθεση των ακτιβιστών σε έργο τέχνης και συγκεκριμένα από τη ρήψη υγρού σε πίνακα του Γκούσταφ Κλιμτ στην Αυστρία! Και, όμως βρήκαν άμεσα νέο «θύμα», αυτή τη φορά στην Ιταλία. Διαδηλωτές κατά του κλίματος πέταξαν αλεύρι πάνω σε ένα σπορ αυτοκίνητο που ζωγράφισε ο Αμερικανός ποπ καλλιτέχνης Άντι Γουόρχολ και το οποίο εκτίθεται στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο.

Διαβάστε ακόμη: Ιταλία: Τρεις ιερόδουλες βρέθηκαν νεκρές στη Ρώμη - Φόβοι ότι πρόκειται για serial killer

Είναι η τρίτη φορά αυτό τον μήνα που ακτιβιστές από την ομάδα Ultima Generazione (Τελευταία γενιά) βάζουν στο στόχαστρο εκθέσεις τέχνης. Στις 4 Νοεμβρίου, διαδηλωτές πέταξαν σούπα πάνω σε ένα έργο του Βαν Γκογκ στη Ρώμη και στις 15 Νοεμβρίου πέταξαν μαύρο υγρό πάνω σε έναν πίνακα του Γκούσταβ Κλιμτ στη Βιέννη. Και τα δύο έργα προστατεύονταν από τζάμι και δεν υπέστησαν ζημιές. Το BMW Art Car έμοιαζε σαν να έχει καλυφθεί από ένα λεπτό στρώμα χιονιού μετά τη σημερινή επίθεση.

🇮🇹Climate activists from the group Last Generation have thrown flour over an Andy Warhol artwork in Milan.



They're calling for urgent climate action to address the climate crisis.



Two of them glued themselves to the piece, while the rest blew up paint balloons on the ground. pic.twitter.com/e5IBDWs1eE