Η Μαυροδάφνη ήταν πρόσωπο υπαρκτό; Η τραγική της ιστορία

Η Μαυροδάφνη είναι εκείνο το εμβληματικό γλυκό κρασί της Πάτρας που έχουμε συνδέσει όλο με κάποιες στιγμές που θέλαμε να ξεφύγουμε, να χαρούμε, να ευθυμήσουμε πολύ παραπάνω από το κανονικό, πίνοντας ένα-δύο ποτηρια το πολύ. Παράλλλα, η Μαυροδάφνή είναι και ο πρωταγωνιστής μιας από τις πιο όμορφες και μελαγχολικές ιστορίες της εγχώριας οινοποιίας.

Για να βρούμε την αφετηρία της ιστορίας, θα γυρίσουμε στην Πάτρα του 1861 και θα συναντήσουμε τον Βαυαρό Γουσταύο Κλάους, τον ιδρυτή του ιστορικού οινοποιείου Achaia Clauss.

Σύμφωνα με τον μύθο λοιπόν, όταν ο Κλάους εγκαταστάθηκε στην Αχαΐα, γοητεύτηκε από την ομορφιά του τόπου και των ανθρώπων του. Εκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε παράφορα μια πανέμορφη Ελληνίδα, τη Δάφνη. Η κοπέλα που εργαζόταν στο οινοποιείο του Κλάους, ξεχώριζε για τα κατάμαυρα, βαθιά της μάτια και τα σκούρα μαλλιά της. Η μοίρα όμως στάθηκε σκληρή. Η νεαρή Δάφνη αρρώστησε βαριά και έφυγε από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία, βυθίζοντας τον οινοποιό σε απόλυτο πένθος.

Ψάχνοντας έναν τρόπο να κρατήσει τη μνήμη της ζωντανή, ο Κλάους στράφηκε στην τέχνη του. Δημιούργησε ένα ιδιαίτερο, γλυκό κρασί με βαθύ, σχεδόν μαύρο χρώμα και σύνθετο άρωμα. Το ονόμασε «Μαυροδάφνη», παντρεύοντας το όνομα της αγαπημένης του με το «μαύρο» των ματιών της που δεν ξέχασε ποτέ.

Στροφή στο ρεαλισμό

Ιστορικές πηγές αποδεικνύουν ότι η ποικιλία σταφιλιού τύπου Μαυροδάφνης προϋπήρχε στα Επτάνησα, και κυρίως στην Κεφαλονιά, τουλάχιστον δύο αιώνες πριν από την άφιξη του Κλάους. Ο Βαυαρός δεν ανακάλυψε το σταφύλι, αλλά ήταν ο άνθρωπος που το τυποποίησε, το εξέλιξε και το έκανε παγκοσμίως γνωστό. Φυσικά δεν είναι απίθανο να γνώρισε κάποια όμορφη κοπέλα που να του «τσουρούφλησε» κάπως την καρδιά και να τον ενέπνευσε να δώσει το όνομα της στο κρασί του. Ποίοι είμαστε εμέις για να σταθούμε εμπόδιο σε μια ωραία ιστορία;