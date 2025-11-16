24ωρη απεργία στην Hellenic Train: Σωματεία καταγγέλλουν επικίνδυνες συνθήκες και απολύσεις

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, από τις 00:01 έως τις 24:00, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, τα οποία κάνουν λόγο για «αναγκαιότητα» της απεργίας, καταγγέλλοντας «συστηματική αδιαφορία» της εταιρείας στην επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο υπενθυμίζεται ότι, κατά την προηγούμενη στάση εργασίας, η Hellenic Train δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ, γεγονός που, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, επιβεβαιώνει την απροθυμία της διοίκησης να δώσει λύσεις.

Τα βασικά προβλήματα

Τα σωματεία θέτουν στο επίκεντρο:

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια και προβλήματα στο τροχαίο υλικό.

Ελλείψεις προσωπικού , που οδηγούν σε εντατικοποίηση της εργασίας και εξαντλητικά ωράρια, με κίνδυνο για την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται σε πρόσφατα περιστατικά, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης, τα οποία, όπως σημειώνουν, αποδεικνύουν την έλλειψη συντήρησης και την επικινδυνότητα των υποδομών.

Καταγγελίες για απολύσεις και εκφοβισμό

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν επίσης «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και αυτή υπαλλήλου με 40 χρόνια υπηρεσίας. Κάνουν λόγο για «κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας, ενώ αναφέρονται σε προβλήματα στη νέα υπηρεσία customer care, όπως συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητική συμπεριφορά στελεχών.

Τα αιτήματα των σωματείων

Μεταξύ των αιτημάτων που παραθέτουν περιλαμβάνονται:

Άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών.

Τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας.

Επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού.

Μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια.

Προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών.

Ανάκληση απολύσεων.

Αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς.

Ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.