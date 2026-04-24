24ωρη απεργία στους Δήμους σήμερα (24/4): Τι διεκδικεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ

24ωρη απεργία σήμερα (24/4) από τους υπαλλήλους των δήμων (ΠΟΕ-ΟΤΑ) για μονιμοποιήσεις. Συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη.

(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)
Σήμερα, οι υπάλληλοι στους δήμους όλης της χώρας προχωρούν σε 24ωρη απεργία, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Το βασικό τους αίτημα είναι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Πρόκειται για ανθρώπους που δουλεύουν εδώ και πολλά χρόνια με συνεχόμενες ανανεώσεις συμβάσεων σε κρίσιμες κοινωνικές δομές των δήμων, όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και τα Κέντρα Κοινότητας.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων έχει στις 11:00 π.μ. συυγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Καρόλου 24, Πλατεία Καραϊσκάκη).

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15). Στόχος τους είναι να συναντηθούν με την ηγεσία του υπουργείου για να θέσουν τα αιτήματά τους.

