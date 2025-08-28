24ωρη λειτουργία στο Μετρό: Πότε ξεκινά - Τι ισχύει με τις τιμές των εισιτηρίων

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο κάθε Σάββατο. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανάλογη 24ωρη λειτουργία θα ισχύει και για ορισμένες λεωφορειακές γραμμές καθώς και για το Τραμ, κατά τους πιο πολυσύχναστους μήνες.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τους εργαζομένους και γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Χωρίς αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων. Παράλληλα, προγραμματίζεται εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.

Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: πρώτα θα αφαιρεθούν οι κάλυκες και οι στύλοι των γραμμών, και στη συνέχεια τα οχήματα θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία.