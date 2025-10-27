Με επιτυχία στέφθηκε η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια.

Μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου έδωσαν το παρόν στη Τσιμισκή ενόψει της μεγάλης επετείου της 28ης Οκτωβρίου παρελαύνοντας, παρά τις έντονες καιρικές συνθήκες ενώ αντίθετα από τα Δημοτικά σχολεία συμμετείχαν μόνο οι σημαιοφόροι και οι παραστάστες για λόγους ασφαλείας.

Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές προκειμένου να προστατευτούν από την βροχή, συμμετείχαν στην παρέλαση κρατώντας ομπρέλες, βηματίζοντας στον ρυθμό της Φιλαρμονικής του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην εξέδρα των επιστήμων δίνουν ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, o αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πέτρος Παππάς.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 28η Οκτωβρίου

Με σύμμαχο τον καλό καιρό θα γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τις παρελάσεις και τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αυριανή ημέρα θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο. Ο ήλιος θα επικρατήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, ενώ μόνο στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα, τα οποία θα εξασθενήσουν γρήγορα μέχρι το μεσημέρι.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στη νότια και νοτιοανατολική Ελλάδα. Έτσι, η εθνική μας επέτειος θα συνοδευτεί από έναν καιρό που περισσότερο παραπέμπει σε εκδρομή παρά σε φθινοπωρινή ημέρα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η καλοκαιρινή αυτή «ανάσα» δεν θα κρατήσει για πολύ. Από την Τετάρτη προς την Πέμπτη αναμένεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επαναφέρει τις τιμές σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται στο επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου διαφαίνεται πιθανότητα για μια νέα διαταραχή που ίσως αλλάξει το σκηνικό, φέρνοντας μαζί της πιο φθινοπωρινό μοτίβο, με βροχές και δροσιά.