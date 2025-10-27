28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ και ποιοι δρόμοι κλείνουν σε Αθήνα και Πειραιά

Με πρόγραμμα Κυριακής θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω των παρελάσεων και των εορταστικών εκδηλώσεων.

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές στις μετακινήσεις των πολιτών. Όλα τα μέσα (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Μετρό και ΗΣΑΠ) θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών, ενώ σε αρκετούς δήμους της Αττικής θα υπάρξουν τροποποιήσεις και διακοπές δρομολογίων, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

28η Οκτωβρίου: Μεταβολές σε δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, αρκετές γραμμές θα τροποποιηθούν ή θα διακοπούν προσωρινά. Ενδεικτικά:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 (07:00-13:45)

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 (08:00-14:00)

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 (08:00-14:30)

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 (09:00-13:00)

Κερατσίνι – Δραπετσώνα: Γραμμή 859 (09:00-13:00)

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 (09:00-14:00)

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837, 892 (09:00-14:00)

Πεντέλη – Μελίσσια: Καθυστερήσεις σε 410, 450, 451, 530, 460, 461 (09:30-13:00)

Φιλοθέη – Ψυχικό: Γραμμές 036, 140, 402 (10:00-13:00)

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122, Χ96 (10:00-13:00)

Αχαρνές: Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10, Β10 (10:00-14:00)

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 (10:00-14:00)

Σπάτα – Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304, 305 (10:00 έως λήξη εκδηλώσεων)

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602, 724 (10:00 έως λήξη εκδηλώσεων)

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 (10:30-13:30)

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 (κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων)

Διαβάστε ακόμα: 28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι παρελάσεις - Σε «ρυθμό» εθνικής εορτής οι δήμοι

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Η Τροχαία ανακοίνωσε σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας από τις 09:00 έως το πέρας των παρελάσεων:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας (ολόκληρο το μήκος)

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) (ολόκληρο το μήκος)

Λεωφ. Βασ. Σοφίας (από Βασ. Κωνσταντίνου έως Πανεπιστημίου)

Λεωφ. Συγγρού (Αθ. Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου)

Αθ. Διάκου (ολόκληρο το μήκος)

Οδός Μητροπόλεως (06:00 έως πέρας δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό)

28η Οκτωβρίου: Ρυθμίσεις στον Πειραιά

Από τις 09:00 έως τις 14:00 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε:

34ου Πεζικού Συντάγματος (Ομηρίδου Σκυλίτση – Ελ. Βενιζέλου)

Ηρώων Πολυτεχνείου (Ελ. Βενιζέλου – 2ας Μεραρχίας)

Βασ. Γεωργίου (Εθν. Αντιστάσεως – Γρ. Λαμπράκη)

28η Οκτωβρίου: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις περιοχές όπου θα διεξάγονται παρελάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Οι επιβάτες των ΜΜΜ θα πρέπει να υπολογίσουν πιθανές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.