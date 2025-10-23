28η Οκτωβρίου: Εικόνες και εντυπωσιακά βίντεο από τη δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση

Δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ολοκληρώθηκε τη Πέμπτη (23/10) ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το thestival, άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, βρέθηκαν να κάνουν πρόβα, κάνοντας άψογους σχηματισμούς στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν και μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποιώντας εντυπωσιακές πτήσεις που θα αφήσουν άφωνους τους θεατές.

Λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Αερογέφυρας Θέρμης έως την Αερογέφυρα Ρυσίου.