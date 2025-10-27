28η Οκτωβρίου: Τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά - Ποιες ώρες θα λειτουργούν

Καθώς πλησιάζουμε στον εορτασμό για την 28η Οκτωβρίου, αναμένεται σχεδόν όλα τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημη αργία.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλός Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 - 23:00 και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 11:00.

Παράλληλα, αυστηρά μέτρα έχει εκδώσει και η Τροχαία στα πλαίσια του εθνικού εορτασμού.

28η Οκτωβρίου: Τα μέτρα κυκλοφορίας

Συγκεκριμένα κατά το τετραήμερο εορτασμών (24 - 28 Οκτωβρίου), θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως αναφέρονται στη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση κατά τις ημερομηνίες Παρασκευή 24-10-2025, Σάββατο 25-10-2025 και Τρίτη 28-10-2025.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Τροχαία περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.)

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ),

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων

28η Οκτωβρίου: Μεταβολές σε δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, αρκετές γραμμές θα τροποποιηθούν ή θα διακοπούν προσωρινά. Ενδεικτικά:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 (07:00-13:45)

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 (08:00-14:00)

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 (08:00-14:30)

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 (09:00-13:00)

Κερατσίνι – Δραπετσώνα: Γραμμή 859 (09:00-13:00)

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 (09:00-14:00)

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837, 892 (09:00-14:00)

Πεντέλη – Μελίσσια: Καθυστερήσεις σε 410, 450, 451, 530, 460, 461 (09:30-13:00)

Φιλοθέη – Ψυχικό: Γραμμές 036, 140, 402 (10:00-13:00)

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122, Χ96 (10:00-13:00)

Αχαρνές: Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10, Β10 (10:00-14:00)

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 (10:00-14:00)

Σπάτα – Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304, 305 (10:00 έως λήξη εκδηλώσεων)

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602, 724 (10:00 έως λήξη εκδηλώσεων)

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 (10:30-13:30)

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 (κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων)

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Η Τροχαία ανακοίνωσε σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας από τις 09:00 έως το πέρας των παρελάσεων:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας (ολόκληρο το μήκος)

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) (ολόκληρο το μήκος)

Λεωφ. Βασ. Σοφίας (από Βασ. Κωνσταντίνου έως Πανεπιστημίου)

Λεωφ. Συγγρού (Αθ. Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου)

Αθ. Διάκου (ολόκληρο το μήκος)

Οδός Μητροπόλεως (06:00 έως πέρας δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό)

28η Οκτωβρίου: Ρυθμίσεις στον Πειραιά

Από τις 09:00 έως τις 14:00 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε:

34ου Πεζικού Συντάγματος (Ομηρίδου Σκυλίτση – Ελ. Βενιζέλου)

Ηρώων Πολυτεχνείου (Ελ. Βενιζέλου – 2ας Μεραρχίας)

Βασ. Γεωργίου (Εθν. Αντιστάσεως – Γρ. Λαμπράκη)

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις περιοχές όπου θα διεξάγονται παρελάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. Οι επιβάτες των ΜΜΜ θα πρέπει να υπολογίσουν πιθανές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.