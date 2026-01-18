48ωρη απεργία ταξί: Πότε έρχεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοινώνουν νέα 48ωρη απεργία για την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον «δίκαιο αγώνα» τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.

Παράλληλα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Συναντήσεις ΣΑΤΑ με κόμματα της αντιπολίτευσης

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ενημέρωσε πως πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνικής Λύσης και ΚΚΕ. Κατά τις συζητήσεις παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, με τους εκπροσώπους των κομμάτων να εκφράζουν τη στήριξή τους και να δεσμεύονται ότι θα πιέσουν για άμεσες παρεμβάσεις.

Τα βασικά αιτήματα των ταξιτζήδων

Στην ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ αναλύει τα έξι κεντρικά σημεία που αποτελούν τον πυρήνα των διεκδικήσεων:

1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση

Αίτημα για παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο.

2. Ξεκάθαρο πλαίσιο για Ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Ζητείται ελάχιστη μίσθωση 150€ + ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, ώστε να σταματήσει η «νόθευση» του μεταφορικού έργου.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός από πολυεθνικές εφαρμογές

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιτρέπει την ασυδοσία των πλατφορμών, πλήττοντας ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

4. Χρήση λεωφορειολωρίδων από έμφορτα ταξί

Αίτημα για δικαίωμα πρόσβασης, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή επιβάρυνση

Οι ταξιτζήδες ζητούν δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της «ληστρικής» τεκμαρτής φορολόγησης.

6. Ερανιστικό νομοσχέδιο

Το υπό προετοιμασία νομοσχέδιο θεωρείται από το ΣΑΤΑ ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «οικονομική εξόντωση» του κλάδου.

Σκληρή κριτική σε Κυρανάκη και κυβέρνηση

Το ΣΑΤΑ κατηγορεί τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για «αλαζονική και προκλητική στάση», υποστηρίζοντας ότι υποτιμά τα προβλήματα του κλάδου και παρουσιάζει «ψευδή εικόνα» για την πραγματικότητα.

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι τον «καλύπτει πολιτικά», επιτρέποντας την κλιμάκωση της έντασης.

Το Συνδικάτο καλεί τους επαγγελματίες ταξί να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν μαζικά στις δράσεις, υπογραμμίζοντας ότι η νίκη θα έρθει μέσα από συλλογική πίεση και σταθερή διεκδίκηση.