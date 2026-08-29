7 (όχι και τόσο χιλιοειπωμένα) tips για να επιστρέψουν τα παιδιά ήρεμα και ομαλά στο σχολείο

Για τα περισσότερα παιδιά, το καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία. Ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι, παιχνίδι μέχρι αργά, βουτιές, παγωτά και ημέρες χωρίς πρόγραμμα. Είναι, λοιπόν, απολύτως φυσιολογικό η επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα να συνοδεύεται από μια μικρή – ή και μεγαλύτερη – δόση γκρίνιας, άγχους ή ανασφάλειας.
Κι όμως, η μετάβαση δεν χρειάζεται να γίνει απότομα ούτε - σε καμία περίπτωση - να εξελιχθεί σε πεδίο μάχης. Με μερικές μικρές και απλές κινήσεις από αυτή την περίοδο (τα τέλη Αυγούστου δηλαδή), μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να μπει ξανά σε ρυθμούς σχολείου πιο ήρεμα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση.
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