Μενού

7 συμπεριφορές που αποκτούν οι άνθρωποι που είναι καιρό single – Οι συνήθειες που υιοθετούν

Το σημαντικό δεν είναι να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, αλλά να αναγνωρίσουμε τι μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

Reader symbol
Newsroom
μοναξια
Pexels
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το να είσαι single δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι πάει λάθος με εσένα, ωστόσο όταν για χρόνια έχεις μια μοναχική ζωή ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά ορισμένες συμπεριφορές που μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι με τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μερικές φορές δεν είναι η έλλειψη ευκαιριών, οι dating εφαρμογές ή η «κακή τύχη» που κρατούν κάποιον μακριά από μια ουσιαστική σχέση. Μπορεί να είναι συγκεκριμένα μοτίβα που επαναλαμβάνονται χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ