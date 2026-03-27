ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 13 Μαΐου - «Αύξηση κοροϊδία 1 ευρώ την ημέρα, ενώ η βενζίνη ακρίβυνε 60 λεπτά»

Νέα 24ωρη απεργία στις 13 Μαΐου εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, ενώ ασκεί σκληρή κριτική στην αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων κάνει λόγο για «αύξηση κοροϊδία 1 ευρώ την ημέρα», την ώρα που «μόνο η βενζίνη έχει ακριβύνει κατά 60 λεπτά».

Διαβάστε ακόμα: Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ – ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Για άλλη μια χρονιά, η κυβέρνηση της ΝΔ εμπαίζει τους εργαζόμενους, ανακοινώνοντας μια αύξηση-ψίχουλα στον κατώτατο μισθό. Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει και οι επιπτώσεις του πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα, η κυβέρνηση μας καλεί να επιβιώσουμε με εισαγωγικό μισθό 771,67 ευρώ καθαρά.

Η αύξηση των 40 ευρώ μικτά υποβάλλονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις από 13,5% έως 23,27% άρα μειώνεται σε 34,6 έως 30,6 ευρώ χωρίς να υπολογίζουμε και τη μείωση από τον φόρο. Αύξηση κοροϊδία 1 ευρώ την ημέρα δηλαδή όταν μόνο η βενζίνη έχει ακριβύνει κατά 60 λεπτά.

Δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό από την Κυβέρνηση καθώς συνεχίζει συστηματικά την πολιτική της βίαιης αναδιανομής πλούτου σε βάρος των εργαζόμενων, διατηρώντας την πολιτική των χαμηλών μισθών και της δυσανάλογα υψηλής φορολογίας της μισθωτής εργασίας, την ίδια στιγμή μάλιστα που συντηρεί τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου, τη στήριξη της κερδοφορίας του και το μοίρασμα δισεκατομμυρίων με απευθείας ανάθεση.

Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ η Κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό, επικαλούμενη δημοσιονομική δυσπραγία, την ίδια στιγμή γίνεται γνωστό πως έχει διανείμει πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ σε «συμβουλευτικές υπηρεσίες» προς το Δημόσιο -τα περισσότερα σε απευθείας ανάθεση (βλ έρευνα Salomon και Vouliwatch).

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα:

-Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 κι όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι οι 13ος και 14ος μισθός

-Ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011!

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια και την πολεμική οικονομία!

Η κυβέρνηση απαιτεί θυσίες από εμάς κι εμείς απαντάμε με οργανωμένο αγώνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που να καλύπτουν το κόστος ζωής.

Επαναφορά 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.

Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη φοροληστεία.

Οργανώνουμε την απάντησή μας

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, ώρα 14.00: Παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών στελεχών, στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και αυξήσεις στους μισθούς μας.

Τετάρτη, 13 Μάη 2026: 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ!».