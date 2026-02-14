Σοκ με αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: 63χρονος έμπηξε μαχαίρι στον αδελφό του στη διάρκεια τσακωμού

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθας, στον Δήμο Βιάννου στο Ηράκλειο, ύστερα από το τραγικό περιστατικό αδελφοκτονίας που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Κατά πληροφορίες του neakriti, 63χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διαπληκτίστηκε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, προκαλώντας του βαριά τραύματα στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χωρίς να είναι σίγουρο τι προκάλεσε τριβές μεταξύ τους.

Ηράκλειο: Αδελφοκτονία για...το μαγείρεμα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο 63χρονος έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη συλληφθεί.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, τα δύο αδέλφια φέρονται να είχαν εντάσεις ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με αφορμή διαφωνία για το ποιος θα αναλάμβανε το μαγείρεμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια συγκατοικούσαν το τελευταίο διάστημα, καθώς ο ένας από τους δύο είχε πρόσφατα χωρίσει και μετακόμισε στην οικία του αδελφού του.