Αδερφός του διαβόητου κακοποιού Gozhita το θύμα στα Κάτω Πατήσια: Είχε σκοτώσει αστυνομικό

Αδερφός του σεσημασμένου Αλβανού κακοποιού Shkurtaj ή Gozhita ήταν το θύμα της εκτέλεσης στην οδό Μιχαήλ Βόδα στα Κάτω Πατήσια, το βράδυ της Δευτέρας (18/8).

Τα πρώτα σημάδια της στοχευμένης δολοφονίας δείχνουν, σύμφωνα με το Ανθρωποκτονιών, ότι ο 47χρονος ήταν θύμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τον Απρίλιο του 2024 για παρόμοιες υποθέσεις.

Ο 38χρονος αδερφός του, σύμφωνα με αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης, είναι άγριος κακοποιός και τον Ιούλιο του 2022 συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία αστυνομικού.

Θεωρείται το «δεξί χέρι» εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.

Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, διερευνώντας όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.



