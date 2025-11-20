Μενού

Αδιανόητο: Σωφρονιστικός έβγαλε από τις φυλακές Κορυδαλλού κρατούμενο... για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ο κρατούμενος, κατηγορείται για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα.

Kratoymenos
Φυλακές Κορυδαλλού | Mega
Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στις φυλακές Κορυδαλλού, με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, να βγάζει κρατούμενο εκτός των εγκαταστάσεων, για να του επισκευάσει το αυτοκίνητο, φυσικά δίχως καμία άδεια, χωρίς να ενημερωθεί κανείς.

Σύμφωνα με το Mega, ο κρατούμενος - ο οποίος κατηγορείται για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα - κλήθηκε από τον υπάλληλο να επιθεωρήσει το όχημά του που είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη.

Διαβάστε ακόμα: Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο με τον κρατούμενο που απέδρασε

Αποκλειστικές φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, δείχνουν τον κρατούμενο και τον σωφρονιστικό υπάλληλο να στέκονται δίπλα στο αυτοκίνητο, με ανοικτό καπό, εξετάζοντας τη μηχανή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς η έξοδος κρατουμένου από τις φυλακές χωρίς επίσημη άδεια αποτελεί σοβαρή παράβαση διαδικασιών.

 

