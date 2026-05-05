Αεροδρόμιο Μακεδονία: Με θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στον τουριστικό κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς τις τελευταίες ημέρες φουντώνουν οι φήμες πως η βάση της αεροπορικής εταιρίας Ryanair πρόκειται να κλείσει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αιτία φαίνεται να είναι οι οικονομικές διαφορές με την διαχειρίστρια Fraport.

Ένα τέτοιο σενάριο αν αποδειχθεί αληθές αναμένεται να οδηγήσει σε δραματική μείωση των αεροπορικών αφίξεων από χώρες του εξωτερικού και τεράστια απώλεια εσόδων για τις επιχειρήσεις.

Από το 2014, οπότε και η Ryanair απέκτησε βάσεις στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη αποτελεί γέφυρα με την Ευρώπη σε χαμηλό κόστος. Η κίνηση αυτή λοιπόν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Υπολογίζεται ότι καθημερινά πραγματοποιούνται 36 – 38 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία από την ιρλανδική εταιρία, συνδέοντας την πόλη με 33 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Το απόγευμα της Τρίτης (5 /4) πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη και εκπροσώπων της εταιρείας. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ συμμετείχαν πέραν από τον δήμαρχο και άλλοι εκπρόσωποι του τουρισμού της περιοχής, μαζί με τους εκπροσώπους της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας.

Αύριο αναμένεται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair και θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από κάποιες συναντήσεις, ενώ το μεσημέρι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

«Να δούμε τι λέει και η Fraport. Είδαμε ποια είναι η προσέγγιση της Ryanair και νομίζω αύριο με όλους τους φορείς θα κάνουμε μια κουβέντα για το πώς, όλοι μαζί το εννοώ αυτό, και όχι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή ο κάθε φορέας ξεχωριστά. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε το θετικό βήμα το οποίο χρειαζόμαστε», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.