Αεροπορικό ατύχημα στο Τατόι: Χειρουργήθηκε ο ένας Ίκαρος - Σε καταστολή ο άλλος

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι γιατροί για την πορεία της υγείας των δύο εκπαιδευτών της Σχολής Ικάρων που τραυματίστηκαν στο αεροπορικό ατύχημα στο Τατόι.

Ο πρώτος χειρουργήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου του έγινε σπονδυλοδεσία λόγω καταγμάτων στη μέση και στα κάτω άκρα, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή. Ο δεύτερος, που υπέστη χτύπημα στο κεφάλι και παραμένει σε καταστολή, ανταποκρίνεται θετικά και εκτιμάται ότι εντός της ημέρας μπορεί να επανέλθει.

Τους δύο τραυματίες επισκέφθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας τους.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, στις 10:52, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, που εκτελούσε πτήση συντήρησης στο πλαίσιο προγραμματισμένης άσκησης, κατέπεσε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο Τατοΐου.

Το πλήρωμα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τονίζεται ότι τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.