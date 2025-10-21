Αφού έληξε το αυτόφωρο παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που τον κατηγορεί η πρώην του και συνάδελφός του

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε ο αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια το βράδυ του Σαββάτου, μέσα σε μπαρ, την συνάδελφό του και πρώην σύντροφό του.

Ο εν λόγω αστυνομικός, ο οποίος ήταν στη φύλαξη υψηλού προσώπου, ήταν άφαντος μετά το άγριο συμβάν για να γλιτώσει τη σύλληψη. Μετά το 48ωρο του αυτόφωρου εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ για να δώσει εξηγήσεις.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε: «Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία φαίνεται ότι η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση βρέθηκε τυχαία στο ίδιο τραπέζι με τον δράστη, τον οποίο δυστυχώς δεν ακινητοποίησε κανείς μέχρι να φτάσει η αστυνομία, με αποτέλεσμα να διαφύγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί».

Για τον αστυνομικό, ο οποίος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, το Αυτόφωρο έληξε και έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό ήταν άμεση, συνέχισε η κ. Δημογλίδου, ο ίδιος ο διοικητής του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας του Αλίμου έφτασε στο σημείο.

Δυστυχώς, ο δράστης έφυγε για να αποφύγει τη σύλληψη, υπάρχει και προηγούμενο περιστατικό κατόπιν καταγγελίας, αλλά δεν υπάρχει ποινική εξέλιξη.

«Υπάρχουν πειθαρχικές ποινές για τον ίδιο άνθρωπο στο παρελθόν, δεν μπορούμε να μιλάμε με συγκάλυψη» είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι το θύμα προστατεύεται από αστυνομικούς με διακριτική παρουσία.

Η κα. Δημογλίδου ανέφερε πως ο αστυνομικός βρισκόταν εδώ και καιρό σε ανναρωτική άδεια.

Το βίντεο της αστυνομικού στο TikTok

Στο βίντεο που ανάρτησε αναφέρει:

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

»Του έχω κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

»Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ότι φαίνεται κινδυνεύω.

»Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

»Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω».