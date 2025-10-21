Η αστυνομικός που ξυλοκόπησε στο μπαρ είναι η ίδια που διαπόμπευε ως «call girl στο Ντουμπάι»

Η υπόθεση λίγο πολύ είναι γνωστή, καθώς συνέβη τον περασμένο Απρίλιο και πλέον εξηγούνται τα πάντα! Η νεαρή αστυνομικός που ξυλοκοπήθηκε στο μπαρ από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό και μπροστά στα μάτια άπραγων συναδέλφων τους, είναι η ίδια κοπέλα που πριν λίγο καιρό, δημοσιεύματα σε media και social την χαρακτήριζαν call girl στο Ντουμπάι που μάλιστα εκβίαζε τους παντρεμένους κυρίους.

Όλο αυτό, δεν ήταν παρά άρρωστες φήμες που διέδιδε ο συγκεκριμένος, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, η οποία καταγγέλλει πως έχει περάσει τα πάνδεινα από αυτόν.

«Ανέβασα το βίντεο γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να σωθώ, φοβάμαι γιατί οπλοφορεί» ανέφερε η κοπέλα στο Star. Η αστυνομικός είπε ακόμη ότι δέχθηκε τον ξυλοδαρμό από τον πρώην της, ο οποίος είναι και εκείνος αστυνομικός, τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα σε νυχτερινό κέντρο.

Αιτία; Το ότι «αδιαφόρησε για εκείνον» και δεν του μίλησε καθώς έχουν χωρίσει εδώ και 7 μήνες. Η καταγγέλλουσα πάτησε το panic button, όμως ο αστυνομικός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Στο παρελθόν έχει καταγγείλει τον ίδιο άνδρα για ξυλοδαρμό, απειλές και revenge porn, όμως εκείνος συνεχίζει να πηγαίνει κανονικά στην υπηρεσία του.

«Ρωτήσαμε για το θέμα αυτό την Αστυνομία και, όπως μας είπαν, όταν οι υποθέσεις έφταναν στη Δικαιοσύνη, η καταγγέλλουσα έπαιρνε πίσω τις μηνύσεις», αναφέρει σχετικά το αστυνομικό ρεπορτάζ του Star.

Η αστυνομικός «δείχνει» τον πρώην σύντροφό της ως τον «ενορχηστρωτή» δημοσιευμάτων που την ήθελαν να πηγαίνει στο Ντουμπάι και να συμμετέχει σε χλιδάτα πάρτυ.

Είχε γίνει τότε σχετική έρευνα από το Εσωτερικών και δεν είχε αποδειχθεί τίποτα, ενώ από το περιβάλλον της 26χρονος που υπηρετεί στην Τροχαία Πειραιά, από τότε φώναζαν πως η καταγγελία είναι ψευδής και προέρχεται από τον πρώην σύντροφό της.

«Η κοπέλα είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Στεναχωριέται με αυτά που ακούει αλλά ακόμα περισσότερο στεναχωριέται για όλα αυτά τα ψέματα που λένε γι’αυτήν και τα ακούει η οικογένειά της. Πιθανότατα η καταγγελία είναι εκδικητική και έχει γίνει από πρώην σύντροφο της κοπέλας. Γενικά, έχει υποστεί πάρα πολλές απειλές και ενοχλείται συχνά εδώ και καιρό και ιδίως από ανθρώπους που δεν επιθυμεί πλέον στη ζωή της» σημείωαν άτομα από το περιβάλλον της αστυνομικού στο Live News του Mega.

«Γενικά έχει υποστεί διάφορες μορφές bullying ακόμη και σεξουαλικό. Η αστυνομικός είναι 5 χρόνια στο Σώμα και έχει πάει μόνο μια φορά στο Ντουμπάι, έχει πληρώσει τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο μόνη της. Δεν υπάρχουν πήγαινε- έλα ούτε πάρτι στα οποία να συμμετείχε. Δεν είναι σε διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή αλλά η ίδια είναι σε σοκ και έχει χαλάσει όλη η ζωή της. Ξαφνικά βλέπει τον εαυτό της να κατηγορείται χωρίς κανέναν λόγο» τόνιζαν.



