Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Με χτύπησαν, γκάζωσαν και έφυγαν» - Πώς έγινε το τροχαίο

Σοβαρή ταλαιπωρία βίωσε χθες (27/8) η Αφροδίτη Λατινοπούλου, αφού το τροχαίο κατά το οποίο τραυματίστηκε, περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο καθώς οι εμπλεκόμενοι εγκατέλειψαν το σημείο, όπως η ίδια δήλωσε.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο OPEN, το τροχαίο έλαβε χώρα στο ύψος του νοσοκομείου Υγεία, με την κυρία Λατινοπούλου να επιβαίνει ως συνοδηγός σε ΙΧ, σταματημένο σε φανάρι.

Όταν ένα δεύτερο όχημα χτύπησε το δικό τους οπισθομετωπικά, τότε η ίδια και ο οδηγός έκαναν στην άκρη και κατέβηκαν από το όχημα για να πάρουν τα στοιχεία τους.

Λατινοπούλου: «Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε»

Η κυρία Λατινοπούλου ανέτρεξε στο χρονικό του ατυχήματος: «Την ώρα που σταματήσαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μας χτύπησε από πίσω.

Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη, η ζώνη σώζει ζωές. Τρανταχτήκαμε ολόκληροι, το αυτοκίνητο που μας τράκαρε, άναψε αλάρμ, ώστε και εμείς να πάμε στην άκρη, να σταματήσουμε και να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων. Όμως, ο ασυνείδητος αυτός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε», είπε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως πρόλαβε και συγκράτησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου, και πως χάρη στις κάμερες που υπήρχαν στο σημείο αλλά και την επέμβαση της αστυνομίας, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Είπε πως κατόπιν μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για εξετάσεις, καθώς είχε ενόχληση στον αυχένα και φόρεσε προληπτικά για τρεις ώρες κολάρο.