Αφροδίτη Νέστορα: Σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων - Τα νεότερα για το εξιτήριο

Σταθερή και ελεγχόμενη κρίνεται η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που έλαβε χώρα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της, τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενοίκων, όπως ενημέρωσε το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης,

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στη «Μονάδα Εγκαυμάτων», ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε πρόκειται να λάβει εξιτήριο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μετά το εξιτήριό της αναμένεται να προγραμματιστεί και η κηδεία της μητέρας της, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί.