Βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Τα τρία στοιχεία που θα «προδώσουν» τους δράστες

Το ενδιαφέρον των Αρχών έχει εστιαστεί στην υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Οι Αρχές πλεόν επικεντρώνονται στην αναζήτηση DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αλλά και σε μια μονωτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες από μαρτυρίες και οπτικό υλικό δείχνουν μεγάλη πιθανότητα να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών.

Τι ερευνά η Αντιτρομοκρατική

Η έρευνα των Αρχών πλέον έχει επικεντρωθεί στα υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού, δηλαδή κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, εκεί όπου αναζητούν DNA και αποτυπώματα.

«Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων», ξεκαθάρισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος τύπου ΕΛ.Α.Σ.

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Κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχει κατασχεθεί. Εκεί αναζητούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις αλλά και τα οχήματα.

«Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δε θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις… αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Η αθόρυβη αλλά ταχύτατη δράση της Αντιτρομοκρατικής

Μπορεί το έργο των αρχών να συντελείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο αυτό δεν υποδηλώνει στασιμότητα. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η Αντιτρομοκρατική ακολουθεί τη δοκιμασμένη της στρατηγική, έχοντας στο πλευρό της σχεδόν όλες τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη που συνδράμουν στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ, οι αστυνομικοί περιμένουν τα κρίσιμα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Αν και τα πρόσωπα των δραστών παραμένουν προς το παρόν στο σκοτάδι, η εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι οι απαντήσεις βρίσκονται προ των πυλών.

Όπως ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος: «Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα».

Ταυτόχρονα, οι Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία χαρτογράφησης τη διαδρομής των δραστών και συγκεκριμένα από πού ξεκίνησαν, που προμηθεύτηκαν τους μηχανισμούς, πως έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και πως διέφυγαν.