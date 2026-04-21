Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: 48 κρούσματα σε έναν μήνα

Κοπάδι από αιγοπρόβατα βόσκει | Eurokinissi
Σε 48 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

