Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: 48 κρούσματα σε έναν μήνα

Σε 48 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.
Διαβάστε ακόμα: «Σε λίγα χρόνια δεν θα ακούγεται κουδούνι»: Αυτός είναι ο μοναδικός κτηνοτρόφος του Καλάμου
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.
- Δημοσκόπηση Interview: Κάμψη της ΝΔ, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού - Πρόωρες εκλογές θέλουν οι πολίτες
- Πόσα λεφτά έβγαλε πέρσι «η πιο όμορφη γυναίκα του Coachella» από το TikTok - Ζαλίζει το ποσό
- Akylas: Η πασίγνωστη ηθοποιός που θα ανέβει μαζί του στη σκηνή της Eurovision - Τι ρόλο θα υποδυθεί
- Η ΑΑΔΕ το λέει, όχι εμείς: Το επάγγελμα που φοροδιαφεύγει περισσότερο από κάθε άλλο
