Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα

Βίντεο-ντοκουμέντο από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας, ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο υλικό, που εξασφάλισε το κεντρικό δελτίο του Alpha, καταγράφεται όχημα τύπου «παπαγαλάκι» να έρχεται σε επαφή με καλώδια ηλεκτροδότησης, κατά τη μεταφορά βαρέων ελαστικών σε βουλκανιζατέρ της περιοχής. Η επαφή αυτή είχε ως τραγικό αποτέλεσμα δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 57 και 33 ετών, να υποστούν ηλεκτροπληξία και να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της αστυνομίας και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διακοπεί η παροχή ρεύματος και να καταστεί δυνατή η προσέγγιση των διασωστών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.