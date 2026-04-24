Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στον ανακριτή σήμερα οι «4» – Οι τύψεις που «έλυσαν» τη σιωπή

Σε πλήρη εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν οι Αρχές, οδηγώντας ενώπιον της Δικαιοσύνης τέσσερα άτομα.

Η υπόθεση, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου, αποδεικνύεται πως είχε ως υπόβαθρο μια μοιραία ερωτική αντιζηλία, ενώ το «νήμα» της εξιχνίασης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η συνείδηση ενός εκ των εμπλεκομένων λύγισε υπό το βάρος της τραγικής κατάληξης.

Το χρονικό της μοιραίας αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κίνητρο της δολοφονίας εντοπίζεται στις προσωπικές διαφορές μεταξύ του 20χρονου δράστη και του 27χρονου θύματος. Το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την τωρινή σύντροφο του δράστη, η οποία είχε διακοπεί προ μερικών μηνών.

Ωστόσο, ο 27χρονος δεν είχε αποδεχθεί πλήρως τον χωρισμό και αναζητούσε επικοινωνία με την κοπέλα, επιδιώκοντας μια συνάντηση για να αποσαφηνιστούν οι λόγοι του τερματισμού της σχέσης τους.

Διαβάστε ακόμα: «Καλό ταξίδι καπετάνιε μου»: Η ανάρτηση του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ μετά τη δολοφονία του γιου του στον Άγιο Δημήτριο

Η επιμονή αυτή έγινε αντιληπτή από τον 20χρονο, ο οποίος αποφάσισε να «λύσει» τις διαφορές τους με τον πλέον βίαιο τρόπο.

Το ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου μετατράπηκε γρήγορα σε πεδίο συμπλοκής, με τον 20χρονο να καταφέρει θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά του 27χρονου.

Οι τύψεις του 18χρονου και η αποκάλυψη της αλήθειας

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η στάση ενός 18χρονου φίλου του δράστη, ο οποίος ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος. Όπως προέκυψε, ο νεαρός προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποτρέψει τη συμπλοκή.

Μετά το φονικό, η ομάδα των τεσσάρων (ο δράστης, ο 18χρονος και δύο νεαρές κοπέλες) διέφυγαν με όχημα και κατέφυγαν σε διαμέρισμα, επιχειρώντας να επικαλύψουν τα ίχνη τους.

Ωστόσο, οι τύψεις για την τραγική κατάληξη του 27χρονου «λύγισαν» τον 18χρονο. Μέσω τρίτου προσώπου, ένιωσε την ανάγκη να εξιστορήσει τα όσα συνέβησαν, παρέχοντας τις πληροφορίες που επέτρεψαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας να φτάσουν άμεσα στα ίχνη των εμπλεκομένων.

Στον Στρατιωτικό Εισαγγελέα ο δράστης

Ο 20χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου για παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι).

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται το πρωί της Παρασκευής στον Στρατιωτικό Εισαγγελέα λόγω της ιδιότητας του δράστη, όπου και αναμένεται να διαχωριστεί η δικογραφία για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.