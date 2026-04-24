Άγιος Δημήτριος: Για κακιά στιγμή μιλάει ο 20χρονος - «Μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω»

Μετανιωμένος εμφανίζεται ο 20χρονος για τον φόνο του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Σημειώνεται πως πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε και το φονικό όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 20χρονος, κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, απέδωσε το έγκλημα σε κακιά στιγμή.

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», είπε. «Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακόμα, υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο γιο του ανώτερου αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, στην ταράτσα του σπιτιού του.

Ο 18χρονος από την πλευρά του, ο οποίος ήταν παρών στο έγκλημα ανέφερε ότι δεν ήξερε πως ο φίλος του είχε μαζί μαχαίρι και δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Το μοιραίο ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου

Η ανθρωποκτονία αποδίδεται από την αστυνομική έρευνα σε ερωτική αντιζηλία, καθώς ο 27χρονος διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με μία κοπέλα, η οποία πλέον συνδεόταν με τον 20χρονο. Το θύμα φαίνεται ότι δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους και επικοινωνούσε μαζί της.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, το μοιραίο βράδυ οι δύο άνδρες έκλεισαν ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου για να συζητήσουν το θέμα, όπου μετέβησαν με διαφορετικά αυτοκίνητα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος μαζί με τον 18χρονο φίλο του.

Εκεί λογομάχησαν και συνεπλάκησαν και πάνω στον καβγά ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε μια φορά τον 27χρονο στην καρδιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος και ο 18χρονος συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και πήγαν σε ένα σπίτι για να ηρεμήσουν, μέχρι ο δράστης να αποφασίσει να παραδοθεί με το δικηγόρο του, μετά και από μεσολάβηση της μητέρας του, καθώς είχε ήδη ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα, ενώ συνελήφθησαν και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη.

Στο ναυτοδικείο οι συλληφθέντες

Σημειώνεται πως ο δράστης υπηρετεί στο Ναυτικό και τόσο αυτός όσο και τα άλλα τρία άτομα θα μεταφερθούν σήμερα, Παρασκευή (24/04), στο Ναυτοδικείο Πειραιά.

Ο 20χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι δικογραφίες για τους άλλους τρεις αναμένεται να διαχωριστούν από τη δική του.