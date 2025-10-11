Άγιος Παντελεήμονας: Τι εξετάζουν οι Αρχές για το έγκλημα με τον 31χρονο νεκρό

Σοκάρει η δολοφονία ενός 31χρονου Ουκρανού μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα που οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία και όσα κατέθεσε ο συγκάτοικος του θύματος.

Ο 48χρονος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μπαίνει αιμόφυρτος σε μίνι μάρκετ της περιοχής ζητώντας βοήθεια. Είναι χτυπημένος στο κεφάλι και το σώμα και περπατά με δυσκολία, στιγμές μετά την επίθεση που δέχτηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το Mega, όταν φτάνουν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο 48χρονος τούς οδηγεί στο διαμέρισμα όπου έμενε με έναν συμπατριώτη του, 31 ετών. Οι αστυνομικοί τον αντικρίζουν με δεμένα τα χέρια, νεκρό, μέσα σε μία λίμνη αίματος, καθώς είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Ο 48χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι δράστες ήταν τέσσερα άτομα που μπήκαν στο διαμέρισμα, έδεσαν και ξυλοκόπησαν τον ίδιο και τον συμπατριώτη του. Η πόρτα ωστόσο, δεν είχε ίχνη παραβίασης, κάτι που κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως δράστες και θύματα γνωρίζονταν.

Tο θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές. Μάλιστα, στο διαμέρισμα των δύο ανδρών βρέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Στα Κάτω Πατήσια και τον Άγιο Παντελεήμονα η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, κάνοντας λόγο για ελλιπή αστυνόμευση και ζητούν μέτρα.