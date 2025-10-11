Βίντεο ντοκουμέντο από τον Αγ. Παντελεήμονα: Βαριά χτυπημένος και μεσ' τα αίματα ο Πολωνός μπαίνει στο σούπερ μάρκετ ζητώντας βοήθεια

Την άκρη του νήματος, ώστε να ξετυλίξει το κουβάρι του άγριου εγκλήματος σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, αναζητά η ΕΛΑΣ και δη το ανθρωποκτονιών, προκειμένου να βρει τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 31χρονου Ουκρανού και του τραυματισμού του 48χρονου Πολωνού, το απόγευμα της Παρασκευής (10/10).

Ο 48χρονος άντρας που κατάφερε και λύθηκε και βγήκε έξω ζητώντας βοήθεια, είπε στους αστυνομικούς πως μπούκαραν μέσα στο διαμέρισμα τέσσερις άντρες. Ο άντρας αυτός βαριά χτυπημένος και μέσα στα αίματα, μπήκε στο super market και με σπαστά ελληνικά ζήτησε βοήθεια, λέγοντας «καλέστε την αστυνομία».

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος έχει καταγράψει τη στιγμή. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα.

Η αστυνομία εξετάζει όλες τις εκδοχές με επικρατέστερη να έχει προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες με τον έναν να καταλήγει νεκρός και ο άλλος τραυματίας.

Σημειώνεται, δε, ότι στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε νεκρός ο 31χρονος δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, που ερευνάται αν είναι κλεμμένες.



