Αγνοείται η λύση του μυστηρίου στη Σύρο - Τα βίντεο που «ξεδιπλώνουν» τον φόνο

Τα κινητά είναι η μεγάλη ελπίδα των Αρχών όσον αφορά στη λύση του μυστηρίου με τον φόνο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν να βρουν το στοιχείο εκείνο που θα ξεκλειδώσει την υπόθεση, αποκαλύπτοντας για ποιον λόγο βρέθηκε η γυναίκα στο σπίτι του ζευγαριού αλλά και τι ακριβώς συνέβη εκεί.

Από τα πλάνα από τις κάμερες στο σημείο προκύπτουν πληροφορίες ως προς τους χρόνους.

Η 42χρονη έφτασε στο σπίτι λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της αλλά και κραδαίνοντας μαχαίρι.

Λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίστηκε να τρέχει μακριά από το σπίτι, ενώ την καταδιώκει ο 41χρονος και της πετάει μία καρέκλα. Παράλληλα, στο χέρι του κρατάει ένα κουζινομάχαιρο.

Πίσω απ΄αυτόν, η 30χρονη σύντροφός του, η οποία καλεί σε βοήθεια.

Η 42χρονη κατέρρευσε περίπου 70 μέτρα μακριά, φέροντας ένα θανάσιμο τραύμα στον θώρακα, που διαπέρασε τον πνεύμονά της.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για τη Σύρο

Αυτόπτης μάρτυρας, που μίλησε στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως κλήθηκε από την σύντροφο του 41χρονου γιατί «είχαν πιάσει κάποιον ληστή».

«Μου είπε να πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον Α. γρήγορα. Γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μας μάλλον για να μας κλέψει, "πρόσεχε έχει μαχαίρι". Έτρεξα και εγώ τα σκαλοπάτια και σε απόσταση λίγων μέτρων είδα τον Α. να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο Α. τον είχε σαν σε κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο που ήταν ακινητοποιήμενο σε αυτό, είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι» είπε, ειδικότερα.

Στη συνέχεια σημείωσε πως ο άνδρας έβγαλε τη μάσκα από το άτομο αυτό και τότε διαπίστωσαν πως είναι γυναίκα.

Οι Αρχές, να σημειωθεί εντόπισαν το όχημα του θύματος σε μικρή απόσταση και στο εσωτερικό τους βρήκαν ένα λοστό, γάντια μίας χρήσης, μία μάσκα full face αλλά και το κινητό της, που αναλύεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ελεύθερη η σύντροφος, σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 41χρονος

Σημειώνεται πως η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία της, ενώ ο 41χρονος σύζυγός της τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cyclades24.gr, η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, απομονώνοντας ένα συγκεκριμένο καρέ. Στη συγκεκριμένη εικόνα, το μπουφάν της 41χρονης φέρεται να διακρίνεται ήδη σκισμένο από το μαχαίρι την ώρα που εκείνη βγαίνει από το σπίτι. Το στοιχείο αυτό αναδείχθηκε προκειμένου να αντικρούσει τον ισχυρισμό της συνηγόρου της οικογένειας του θύματος, η οποία υποστηρίζει πως το θανατηφόρο χτύπημα καταφέρθηκε λίγα λεπτά προτού η γυναίκα καταρρεύσει στον δρόμο.

Από την πλευρά του, ο 41χρονος κατηγορούμενος εμμένει στον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ανέφερε πως το όπλο του εγκλήματος ήταν το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για το δείπνο του —συγκεκριμένα ανέφερε πως έκοβε τυρί - και παραδέχτηκε ότι μετά το χτύπημα την καταδίωξε.