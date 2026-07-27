Στο φως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όσον αφορά στον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Όπως φάνηκε από την νεκροψία-νεκτροτομή, αιτία θανάτου είναι ένα χτύπημα που δέχθηκε η γυναίκα στον θώρακα.

Το μαχαίρι, όπως αναφέρει και το dikastiko.gr, διαπέρασε τον πνεύμονα της 42χρονης κάτι που οδήγησε στην κατάρρευση και τελικά στον θάνατό της.

Άγνωστο γιατί πήγε στο σπίτι του ζευγαριού

Οι Αρχές ξεσκονίζουν κάθε πιθανό στοιχείο για να ξεκαθαριστεί για ποιον λόγο πήγε η 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και τι ακριβώς συνέβη εκεί και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις των μαρτύρων θα αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στη διαδικασία της εξιχνίασης της υπόθεσης.

Επίσης, αναμένεται και το άνοιγμα των κινητών όλων των εμπλεκομένων, μήπως και προκύψει κάποιο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος παρουσία του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κατά τη διαδικασία, οι δύο τους δεν φαίνεται να έπεσαν σε αντιφάσεις.

Ο άνδρας, να σημειωθεί, ισχυρίστηκε ότι έτρωγε εκείνη την ώρα και πήρε το μαχαίρι για να προστατεύσει τη σύζυγό του από την 42χρονη.

Την Τρίτη απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Να αναφερθεί πως ο άνδρας, που φέρεται να είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα, κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή αύριο, Τρίτη (28/07).