Άγνωστος Στρατιώτης: «Όλοι οι συγγενείς εδώ» - Νέα συγκέντρωση για τα Τέμπη και την τροπολογία

Νέα διαμαρτυρία θα δει ο Άγνωστος Στρατιώτης, με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών να καλούν σήμερα 20:00 σε συγκέντρωση, με άλλες οργανώσεις, καθώς ψηφίζεται η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να απαγορεύσει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι μπροστά στο Μνημείο.



Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, δήλωσε πως η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις επερχόμενες δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση.

Σημείωσε δε ότι οι συγγενείς θα συνεχίσουν να δίνουν το «παρών» στο σημείο ό,τι και να ψηφιστεί, όπως μεταφέρουν οι κάμερες του Orange Press Agency.

Άγνωστος Στρατιώτης - Διώκει την κοινή λογική η Νέα Δημοκρατία

Ο κ. Ελευθεριάδης, καταρρίπτοντας πολύ λιτά το σκεπτικό της κυβέρνησης, έκανε μία απλή επίκληση στην κοινή λογική: «Δεν είναι θέση δική μου, είναι η κοινή λογική. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ο τοίχος, οι σκάλες και μέχρι εκεί που φυλάει η αστυνομία.

Εδώ που είμαστε τώρα είναι απλώς ο χώρος μπροστά από το μνημείο. Με την τροπολογία θέλουνε και αυτόν τον χώρο να τον ονομάσουν μνημείο, γιατί τους ενοχλεί αυτό που γίνεται», ανέφερε.



«Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται καθαρά και μόνο για να αποπροσανατολίσει την κουβέντα από τα σημαντικά ζητήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα Τέμπη.

Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο για τα βίντεο της Interstar (σ.σ. για τη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία), τον Μάρτιο ξεκινάει η κανονική δίκη για τα Τέμπη, παράλληλα καταθέτουμε στοιχεία για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και έχουμε να δούμε τι θα γίνει με το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κ. Καραμανλή και τους γενικούς γραμματείς» προσέθεσε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, ενώ κλείνοντας τόνισε:

«Συμβαίνουν τόσο σημαντικά πράγματα αυτή τη στιγμή και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για να συζητάμε για κάτι άλλο. Εγώ θα είμαι εδώ. Όλοι οι συγγενείς θα είμαστε εδώ. Τι θα κάνουν; Θα έρθουν να μας συλλάβουνε; Αστεία πράγματα».