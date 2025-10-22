ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και 20 εκατ. ευρώ «έφαγαν» από τις επιδοτήσεις - Οι επικεφαλής και ο τρόπος δράσης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς από το πρωί της Τρίτης (22/10) βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα.



Σύμφωνα με τοthesspost.gr, οι συλληφθέντες φέρεται να υφάρπαξαν το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για υπηρεσιακά στελέχη τα οποία με τη λογική του «δούναι και λαβείν» βεβαίωναν σε αγρότες και κτηνοτρόφους πλαστές βεβαιώσεις, με στόχο να αποκομίσουν υπέρογκα ποσά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το κύκλωμα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση εδώ και τέσσερα χρόνια – την επίμαχη περίοδο 2019 – 2023 – και εκτιμάται ότι έβαλαν στην τσέπη τους 5εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό ίσως πλησιάζει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγές από τις ελεγκτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν μέσω του ThessPost.gr ότι η σύλληψη των 37 ατόμων «είναι μόνο η αρχή» και ότι το συγκεκριμένο μπαράζ συλλήψεων θα λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων, με επίκεντρο, πια, πολιτικά πρόσωπα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Πώς δρούσαν

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν σχετικά με τη δράση τους, πως έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί.

Κατόπιν, είτε το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση, είτε δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.

Το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως τα πήραν παράνομα, ενώ εκτιμάται πως έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν 10.000.000 ευρώ.

Το διάστημα που ερευνήθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, είναι από το 2018 έως το 2022.

Οι συλλήψεις έγιναν στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που είχε δοθεί στην Οικονομική Αστυνομία το καλοκαίρι.