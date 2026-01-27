Μενού

Αγωνία για την 6χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω γρίπης - Ξεκίνησε η διαδικασία αποσωλήνωσης

Το παιδί νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση, με εγκεφαλίτιδα, που είναι επιπλοκή της γρίπης. Ευχάριστα τα νέα για τον 3χρονο που ήταν, επίσης, στη ΜΕΘ.

Εσωτερικό από το νοσοκομείο Παίδων
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 6χρονο κοριτσάκι, το οποίος νοσεί από γρίπη.

Το παιδί παραμένει στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και έχει διαγνωστεί με εγκεφαλίτιδα, που είναι επιπλοκή της γρίπης.

Μετά από τέσσερις μέρες διασωλήνωσης και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Star, οι γιατροί θα κάνουν μία προσπάθεια να την ασποσωληνώσουν ώστε να δουν πώς αντιδρά ο οργανισμός της. 

Την ίδια ώρα, εκτός ΜΕΘ είναι πλέον το 3 χρονών αγοράκι, που έχει, επίσης γρίπη.

Ο μικρός παρουσίασε βελτίωση και οι γιατροί τον μετέφεραν σε απλή κλίνη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως υπάρχει αισιοδοξία για την κατάστασή του.

