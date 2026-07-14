Αγωνία στις Βρυξέλλες για τους 6 εργαζόμενους που αγνοούνται: Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

Άγνωστος είναι ο αριθμός των νεκρών στις Βρυξέλλες από την φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη (14/7) σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, ενώ αγνοούμενοι είναι έξι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο σπεύδουν ο Βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν αρχικά γνωστά, πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζομένους μέχρι το μεσημέρι, αλλά είδαν πτώματα μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα», όπως δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπεϊμπράκ, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης. «Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα… σίγουρα δύο, ίσως τρία», είπε.

Οι αγνοούμενοι

Παράλληλα τόνισε ότι αγνοούνται έξι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως Πύργος Οξί, στο κέντρο της πόλης. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά σβήστηκε νωρίς το μεσημέρι, αλλά κλήθηκαν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν στη διάσωση των παγιδευμένων εργαζομένων.

«Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», τόνισε στο AFP ένας εκπρόσωπος του δημάρχου, ο Φιλίπ Κλοζέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κουιντίν δήλωσε «σκοραρισμένος» από την τραγωδία. «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας, το τμήμα της εισαγγελίας που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τα κοινωνικά δικαιώματα.