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Αγωνία στο Ηράκλειο για 20χρονο κολυμβητή - Αγνοείται από χθες

Η έως τώρα έρευνα για τον 20χρονο κολυμβητή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην παραλία Κλωτζάνη του Ηρακλείου, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

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Κολυμβητής
Κολυμβητής | Unsplash
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Αγωνία για 20χρονο κολυμβητή στα Μάλια του Ηρακλείου της Κρήτης, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης (29/07).

Ο νεαρός κολυμπούσε στην παραλία Κλωτζάνη, όταν χάθηκαν τα ίχνη του. 

Συγκεκριμένα, στις 19.30 χθες σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα για την εξαφάνισή του. 

Άμεσα σκάφη του Λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη ξεκίνησαν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή.

Οι έρευνες από το πρωί έχουν διακοπεί, λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή, με τους ανέμους που πνέουν βόρειοι / βορειοδυτικοί να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

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