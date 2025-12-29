Άγρια κόντρα αγροτοσυνδικαλιστών on air - «Στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ»

Κόντρα μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών σημειώθηκε σήμερα (29/12) στον «αέρα» της ΕΡΤ με αφορμή το ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών που κινητοποιούνται μαζικά.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή Newsroom, εμφανίστηκαν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, αλλά και ο γραμματέας των αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Οι δύο άνδρες λογομάχησαν στον αέρα της εκπομπής, με τον πρώτο να τονίζει πως τα μπλόκα πρέπει να επιμείνουν στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, όχι μόνο οικονομικές, που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγών.

«Αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου» είπε συγκεκριμένα ο κ. Σέφης, ενώ υπογράμμισε, ότι η πανελλαδική συνέλευση για τα επόμενα βήματα θα πραγματοποιηθεί μετά την Πρωτοχρονιά, με πιθανότερη ημέρα το Σάββατο.

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε παρεμβάσεις των κομμάτων σε συνδικαλιστές, τονίζοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, η αύξηση του κόστους πετρελαίου και η έλλειψη αφορολόγητου αποτελούν κρίσιμα θέματα που πρέπει να λυθούν πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε διάλογος.

Τόνισε πως «Εμείς δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο. Δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε ήταν ότι θορυβήθηκαν αυτοί που βρίσκονται στη Νίκαια».

«Και εάν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα, τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα, γιατί, 35 χρόνια που βρίσκομαι στο κομμάτι του συνδικαλισμού, ουδέποτε έκατσα με αυτούς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντοτε έρχονταν δεύτεροι μετά από εμάς σε κάθε ραντεβού [...]. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου, από τα μπλόκα της Νίκαιας, ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από κομματικές παρατάξεις. Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου» είπε στη συνέχεια.

Ακολούθησε σφοδρή απάντηση του κ. Σέφη, ο οποίος δήλωσε: «Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων [...]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε».

Παράλληλα, δυσανασχέτησε για την εμπλοκή κομματικών αναφορών στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις «εκθέτουν» το αγροτικό κίνημα.



Tο οξυμένο κλίμα συνεχίστηκε με τους δύο άνδρες να πετούν «βέλη» και να διακόπτουν ο ένας τον άλλον, με τον κ. Σέφη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συζητήσεις που διχάζουν τους αγρότες.

Παρά την ένταση και τη δύσκολη επικοινωνία των δύο εκπροσώπων αμφότεροι υπογράμμισαν σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι «δεν θα υπάρξει διάσπαση».